"Niemand kwam in de buurt van Belhocine!" - "Ik ga niet alles veranderen"

Karim Belhocine is back. Letterlijk, want hij keer terug naar KV Kortrijk, waar zijn trainerscarrière begon. Er werd dan ook niet getwijfeld toen alle sollicitaties waren doorgenomen: "Niemand kwam qua kwaliteiten in zijn buurt", aldus Matthias Leterme in HLN.

Belhocine kreeg bij Charleroi geen contractverlenging na een desastreuze terugronde. "Ik heb wat kunnen uitrusten. Sinds 2001 heb ik nooit vakantie gehad in juli en augustus. De batterijen zijn volledig opgeladen en ik ben klaar voor deze nieuwe uitdaging", zegt hij in de krant. Bij Kortrijk hoeft hij ook geen puin te ruimen, want de club staat knap achtste met 15 punten. "Ik ben in een club terechtgekomen die goed is gestart aan de competitie. Ik zal daarom niet alles veranderen, maar ik ga hier en daar mijn accenten leggen. Het is inderdaad 'anders' om bij een club te tekenen waar het wel goed draait. Er is hier bijzonder veel kwaliteit. We zullen er het maximale uithalen."