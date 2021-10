Bram Verbist spreekt vrijuit over gevecht tegen de weegschaal: "Ik reed zelfs op een spinningfiets in de sauna"

In 2019 sprak ex-doelman Frank Boeckx in talkshow Van Gils & gasten openhartig over de strijd tegen de kilo's. Daarmee wilde hij het belang van professionele hulp aankaarten. In Sjotcast praatte Bram Verbist vrijuit over het gevecht tegen de weegschaal.

Bij Frank Boeckx ging het zover dat hij ging overgeven om snel kilo's te verliezen. Boeckx overwoog zelfs om op zijn 26ste te stoppen met voetballen. Pas na het raadplegen van een sportpsycholoog kreeg Boeckx zijn gedrag onder controle. "Ik was het voetbalgeluk helemaal kwijt", zei Boeckx daarover in Van Gils & gasten. In een voor het overige erg luchtige aflevering van Sjotcast geeft Bram Verbist toe dat ook hij worstelde met zijn gewicht tijdens zijn spelerscarrière. In die mate zelfs dat de huidige keeperstrainer van OHL tal van ongebruikelijke gewoontes had in aanloop naar een weging. "Vanaf dag twee voor de weging hongerde ik mezelf uit. Zelfs drinken deed ik nauwelijks. Ik herken mezelf dus helemaal in het verhaal Frank Boeckx. Zo ging dat bij mij ook, elke week opnieuw", aldus de 38-jarige Antwerpenaar. "Als ik voelde dat ik niet genoeg gewicht verloor, stak ik een tandje bij. Dan trok ik enkele regenjasjes aan en ging een toertje lopen voor ik gewogen werd... Bij Cercle Brugge ging het zelfs zover dat ik de spinningfiets in de sauna zette en kilometers maalde. Waarom ik dat deed? Je wilde er alles aan doen om toch maar op dat gewicht te geraken. Want het laatste wat je wilde, was commentaar krijgen daarover", geeft Verbist aan.