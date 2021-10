Prychynenko komt terug op Beerschot en relatie met Marc Brys: "Ik zei dat ik op zijn gezicht ging slaan"

In een gesprek met Eleven Sports is Denis Prychynenko teruggekomen op zijn periode bij Beerschot. En dan vooral over zijn moeilijke relatie met toenmalig trainer Marc Brys.

Brys was tussen 2016 en 2018 trainer van de Ratten en Prychynenko lag niet in de bovenste schuif zo bleek. "Het was een moeilijk begin voor mij", geeft de Duitse verdediger toe. "Ik speelde niet veel en Brys gaf de voorkeur aan Swinkels en Pietermaat. Op een gegeven moment blesseerde Swinkels zich en ik speelde 3 matchen: 5-0, 3-0 en 0-3. Goeie prestatie en drie clean sheets."

"Toen Swinkels terugkwam, kondigde Brys aan dat hij zou spelen. Ik was zo kwaad, er borrelde iets in mij. Ik ging verhaal halen in zijn kantoor en hij was wat arrogant. Toen hij me vroeg: 'Denis, wat ga je nu doen?', zei ik: 'Ik ga je waarschijnlijk vermoorden. Als je zo tegen mij praat, sla ik op je gezicht."