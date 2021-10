Beerschot vol vertrouwen ondanks 2 op 30: "Wij weten hoe we KV Mechelen pijn kunnen doen"

Beerschot is nog steeds op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen. In het beladen duel tegen KV Mechelen krijgen Torrente en co een ploeg in vorm tegenover zich. "Maar we weten hoe we hen pijn kunnen doen", verzekerde de Argentijn tijdens zijn persbabbel.

"KV Mechelen zit in een goede periode, maar we hebben deze wedstrijd in optimale omstandigheden kunnen voorbereiden. We weten hoe we hen pijn kunnen doen", vertelt Torrente bij HLN. "Hopelijk kunnen we ons matchplan uitvoeren op het veld."

Tijdens de interlandbreak won Beerschot een oefenpot tegen Lierse Kempenzonen met 3-2. Een opsteker die uiterst welkom was na enkele woelige maanden op het Kiel. "Voor de buitenwereld lijkt dat niet spectaculair, maar ik zag dat de ploeg genoot van een overwinning. Ook wat ik in die partij zag, gaf me moed."

Met Ramiro Vaca en Moises Caicedo arriveren de twee Zuid-Amerikaanse internationals pas zaterdag in Antwerpen. De kans dat het tweetal zondag aan spelen zal toekomen, lijkt dan ook klein. Torrente: "Zij hebben drie wedstrijden gespeeld in tien dagen en arriveren pas op minder dan 24 uur voor de aftrap... Ik ga sowieso met hen spreken en polsen naar hun fitheid. Maar ik moet ook eerlijk blijven tegenover de groep die de voorbije twee weken hard gewerkt heeft. Ik hak de knoop pas zaterdagavond laat door."