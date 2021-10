"Bij het huidige Barcelona zou Gomez misschien wel zijn kans gekregen hebben"

Sergio Gomez gaat vlot over de tongen dezer dagen. Ook in Spanje. Dat was vier jaar geleden ook al zo, maar daarna verdween hij in zijn vaderland wat uit beeld. Nochtans werd hij in de jeugd van Barcelona de nieuwe Iniesta genoemd.

Op het WK U17 had hij een glansrol op zich genomen en Spanje naar de wereldtitel geleid. In de finale scoorde hij twee keer en hij klopte op de deur van de eerste ploeg van Barcelona. Maar die ging nooit open. "In die tijd stroomde niémand van de U19 door naar het eerste elftal. Maar Sergio wilde verder groeien en ervaring opdoen op het hoogste niveau, daarom vertrok hij", zegt zijn broer Rubén in HLN. "Bij het huidige Barcelona zou hij, door de moeilijke omstandigheden, misschien wel zijn kans gekregen hebben", meent Rubén, die ook bevestigt dat hij aan de nationale ploeg denkt. “Daar werkt Sergio elke dag voor. Als hij presteert, komt de rest vanzelf.”