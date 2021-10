Hein Vanhaezebrouck is duidelijk: "Ik vind ze zelfs beter dan Antwerp" en "Wij hadden daar kunnen staan"

Dit weekend staat Hein Vanhaezebrouck met AA Gent oog in oog met KAS Eupen dat aan de leiding staat in 1A.

Volgens Vanhaezebrouck waren de Oostkantonners voor de start van het seizoen voor iedereen een degradatiekandidaat, maar is dat eventjes anders uitgedraaid.

“Al vond ik heel wat van de analyses voor het seizoen van niet echt veel detailkennis getuigen. Het was wellicht vooral gebaseerd op het gerucht dat de ronde deed dat er vanuit Qatar minder geld zou komen. Gefeliciteerd aan de bestuurders van Eupen om de sterkhouders aan boord te houden, waardoor er geen leegloop kwam. Als niemand vertrekt en de toppers blijven, zullen ook de subtoppers blijven”, klonk het bij de trainer van de Buffalo’s.

Vanhaezebrouck zag hen vorig seizoen al goed voetbal brengen. “We werden ook niet toevallig door hen in de beker uitgeschakeld. En een ronde later hadden ze ook kunnen doorstoten. Ze staan gewoon terecht bovenin. Ik vind ze zelfs beter dan Antwerp en ze verdienen het ook echt om 20 punten te tellen. En ze hebben een geweldige mentaliteit, misschien ook wel dankzij de inbreng van hun Duitse coach.”

De Gentse trainer had zijn ploeg min of meer op die plek verwacht. “Natuurlijk is het verrassend wanneer een kleine club als Eupen na tien matchen aan de leiding staat. Wellicht had iedereen meer verwacht van Club Brugge. Velen dachten dat blauwzwart over de rest heen zou walsen en nu toch al zeker 24 of 25 punten zou tellen. Dat hebben zij dus zeker niet gedaan. Als ik heel eerlijk ben, moet ik toegeven dat ik ons ook in de buurt van 20 punten had verwacht.”