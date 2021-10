John van den Brom moet lukraak keuzes maken: "Zonder hen kan ik niet spelen"

Trainer John van den Brom van Racing Genk stelt zich serieuze vragen bij de interlands van zijn Amerikaanse spelers.

Cuesta, Lucumi, Muñoz, Preciado en McKenzie speelden met hun nationale ploeg en worden pas vanavond terug in Genk verwacht.

Zondagavond moeten zij aan de slag tegen Charleroi. “Normaal kunnen die 24 uur later niet spelen”, zegt John van den Brom aan Het Nieuwsblad.

Al zullen zij wel moeten spelen. “Zonder hen heb ik amper verdedigers over. Dus heb ik geen keus. Er zijn er die moeten aantreden. Bizar. In november en januari is het opnieuw van dat. Niet normaal.”

Wie wel en niet speelklaar is, wordt niet gemakkelijk. Een beetje lukraak kiezen. “Cuesta en Preciado hebben veel gespeeld met hun nationale ploeg. De andere drie minder of helemaal niet. Niet ideaal. Maar goed, één geruststelling heb ik: ze hebben allemaal getraind.”