Sterk werk bij Kortrijk: belangrijkste speler verlengt voor drie jaar

KV Kortrijk heeft heugelijk nieuws te melden. Na de commotie rond het vertrek van Luka Elsner mocht dat ook wel. Aanvaller Faïz Selemani heeft dan toch zijn contract verlengd.

Begin dit seizoen dacht Selemani nog aan vertrekken. Omdat hij zijn contract bij Union had verbroken en daarvoor veroordeeld werd tot het betalen van 530.000 euro stond hij onder loonbeslag en kreeg hij maar 1.200 euro per maand. Het bestuur beloofde wel dat verschuldigde bedrag zelf te betalen als hij verlengde en dat is nu gebeurd, weet Het Nieuwsblad.

Selemani scoorde dit seizoen al zes keer en gaf twee assists. Hij verlengde na lange onderhandelingen zijn contract met drie seizoenen. Sterk werk van het bestuur, want Selemani is ontegensprekelijk hun beste speler.