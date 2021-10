Kevin De Bruyne daags voor confrontatie met Club Brugge: "Heb het al zes maanden moeilijk, maar ik voel me steeds beter"

Kevin De Bruyne werd de afgelopen maanden niet gespaard van blessures, maar lijkt net op tijd fit om zich dinsdag op Belgische bodem te tonen tegen Club Brugge.

Op een persconferentie praatte Kevin De Bruyne vrijuit over enkele moeilijke maanden. "Het is al zes maanden dat ik het moeilijk heb: weinig trainen, veel spelen... Het is niet gemakkelijk geweest, maar het gaat de goede kant uit. Ik voel me al veel beter. Ik ben dan ook blij dat ik met mijn ploeg kan spelen in België."

Tegen Club Brugge mag de Engelse landskampioen op papier niets laten liggen. Kevin De Bruyne beseft anderzijds goed genoeg dat het dinsdagavond geen walk in the park wordt voor City. "We weten dat ze een sterk geheel zijn en veel kwaliteit in de rangen hebben. Dat hebben ze in het verleden ook al bewezen tegen Real Madrid en PSG. Elke ploeg die Champions League speelt, heeft kwaliteiten. Dat beseffen wij maar al te goed."

Het wordt uitkijken hoe Kevin De Bruyne in het Jan Breydelstadion onthaald zal worden. "Ik weet niet hoe de mensen gaan reageren, maar ik vind het alvast heel leuk om in België te mogen spelen. Ik kom gewoon om mijn job te doen", blijft KDB de nuchterheid zelve.