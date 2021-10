Met of zonder Vormer tegen Man City? Kans groot dat aanvoerder na twee goals toch weer naar bank verdwijnt

Ruud Vormer toonde tegen Kortrijk dat er nog rekening gehouden moet worden met hem. De aanvoerder scoorde twee keer en leidde zijn team naar de zege. Maar de kans is groot dat Philippe Clement in de Champions League weer voor Mats Rits kiest.

Vormer "had het mentaal moeilijk" met zijn verwijdering uit het team voor de CL-wedstrijden. Philippe Clement koos twee keer voor dezelfde basisopstelling - met Rits - en kende daarmee succes. "In de CL gelden andere criteria", zei hij vrijdag tijdens zijn persconferentie na de match.

Wat hij daarmee bedoelt? Hij wil meer defensieve zekerheid. Rits is een man die altijd in positie zal blijven als je hem dat vraagt. Vormer gaat al graag eens mee naar voor om te infiltreren. Maar Clement zet met De Ketelaere, Lang, Sowah en Vanaken al genoeg aanvallende impulsen op het veld. De keuze voor Rits naast Balanta zou voor meer stabiliteit zorgen tegen meer aanvallende teams.

Clement vindt de discussie trouwens heel vervelend. "Gaan jullie Guardiola ook vragen of hij Foden, Sterling, Jesus of De Bruyne op de bank zal zetten? Daar gaat het niet over. Ik vind het heel spijtig dat jullie iets willen creëren dat er helemaal niet is.”