Philippe Clement vol ontzag naar CL-clash: "Voor mij zijn Manchester City en Bayern München de sterkste clubs ter wereld"

Club Brugge ontvangt dinsdagavond Manchester City in het Jan Breydelstadion. Met een vier op zes ontvangt Club Brugge de Engelse landskampioen met het nodige vertrouwen. Toch maakte Philippe Clement zich niet al te veel illusies: "Voor mij staat Man City nog een trapje hoger dan PSG."

In zijn perspraatje sprak Philippe Clement vol ontzag over de tegenstander van dinsdag. "Wij zijn realistisch. Voor mij zijn Manchester City en Bayern München de twee beste ploegen ter wereld. Voor ons is het mooi dat we deze uidaging aan mogen gaan. En dat gaan we ook voluit doen! Wat mooi is, is dat steeds meer mensen geloven dat we iets kunnen rapen, nadat we ook op dit niveau al mooi gepresteerd hebben. Maar nogmaals, voor mij staat dit Manchester City nog een trapje hoger dan PSG en RB Leipzig. Alles is mogelijk en iedereen heeft er ongelooflijk veel zin in om er vol voor te gaan, maar we moeten realistisch zijn", aldus Clement.

Dinsdagavond staat Philippe Clement tegenover Pep Guardiola. De coach van Club Brugge gaf toe de Catalaan al jarenlang een voorbeeld is voor hem. "Ik ben altijd fan geweest van hem. De manier waarop hij zijn stijl oplegde bij verschillende clubs, in verschillende landen... Dat is erg knap. Hij kiest voor een dominante speelstijl en bewegingsvoetbal. Dat is een stijl die ik graag zie."