Knap: voormalige speler STVV speler van de maand bij Arsenal

Voormalige STVV-verdediger Takehiro Tomiyasu heeft in zijn eerste maand bij Arsenal meteen bewezen waarom de Gunners hem deze zomer haalden. Hij werd namelijk meteen speler van de maand bij Arsenal.

Deze zomer haalde Arsenal met Takehiro Tomiyasu een relatief onbekende vervanger voor Héctor Bellerin als nieuwe rechtsachter. Voor ons is Tomiyasu natuurlijk niet zomaar een nobele onbekende Japanner, want tussen januari 2018 en de zomer van 2019 was hij actief in onze competitie bij STVV. Tomiyasu speelde in die periode 41 wedstrijden voor Sint-Truiden en kon ook één keer scoren. Dat maakte dat STVV hem al na anderhalf jaar voor maar liefst acht miljoen kon verkopen aan Bologna.

Afgelopen zomer plukte Arsenal de Japanse rechtsachter op hun beurt weg bij Bologna. Ze legden 18,6 miljoen euro neer voor Tomiyasu. In zijn eerste vier wedstrijden voor de Gunners viel hij steeds positief op. Tegen Norwich, Burnley en Tottenham zorgde hij in de maand september mee voor een uitstekende negen op negen. De fans van Arsenal verkozen hem dan ook tot speler van de maand bij de Londense club. Knap werk van de voormalige speler van onze competitie!