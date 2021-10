"Ik ben heel benieuwd naar wat de uitleg van Clement over Vormer zal zijn"

Met een sterke prestatie tegen KV Kortrijk solliciteerde Ruud Vormer naar een basisplaats voor de clash tegen Manchester City. Tot dusver kreeg de aanvoerder van Club Brugge amper elf minuten speeltijd in de Champions League.

In Het Nieuwsblad laat analist René Vandereycken zich uit over Ruud Vormer. "Echt knap hoe Vormer heeft teruggeknokt. Dat hij zelfs overwoog om de aanvoerdersband in te leveren, toont aan dat hij echt wel diep heeft gezeten."

"Ik vind het trouwens terecht dat de pers zo inzoomt op zijn situatie. Hij is de aanvoerder en is geen 37 jaar oud, he! Het is geen Timmy Simons die erbij is gehaald als soort van mentor. Vormer was een dragende speler, die een onwrikbaar duo vormde met Vanaken."

"Of Vormer nu in de basis staat of niet: ik ben heel benieuwd naar de uitleg van Clement over die keuze, al is hij niet verplicht om die te geven", besluit Vandereycken.