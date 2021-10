Race helemaal los! Na Dortmund, Atlético en Inter heeft nu ook Londense topclub 25 miljoen veil voor Onuachu

Deze zomer was er geen interesse voor Paul Onuachu, maar ineens staan ze allemaal aan de deur van Genk te dringen. Elke dag lijkt er wel een geïnteresseerde club bij te komen.

Nu meldt de Daily Mail dat ook Tottenham Hotspur interesse heeft in de topschutter van Genk. Ze zouden 25 miljoen euro liggen hebben om de boomlange spits binnen te halen. Onuachu zal het alvast graag horen, want hij was bijzonder ontgoocheld toen er niemand hem kwam halen tijdens de zomermercato.

Eerder waren er al Atlético, Inter, Dortmund, West Ham en Southampton die genoemd werden. Eén van die clubs zal proberen tot een vergelijk te komen met Genk, dat stevig in zijn schoenen staat, want Onuachu verlengde onlangs nog zijn contract.