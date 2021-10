Opvallend: Adelaarstrainer van Lazio ontslagen na... fascistische groeten

Lazio heeft woensdag zijn adelaarstrainer aan de deur gezet. De werknemer van de ploeg kwam in opspraak nadat hij in de stadsderby tegen AS Roma van vorige week gefilmd werd terwijl hij fascistische groeten deed naar het publiek.

De man kwam in een storm van kritiek terecht nadat een filmpje van hem op het internet werd geplaatst waarin hij tijdens de match fascistische groeten uitdeelde in het Olimpico-stadion in Rome. Hij prees ook Benito Mussolini, de grondlegger van het fascisme, richting de Curva Nord-aanhangers. De Italiaans-Joodse Gemeenschap reageerde fel. "Voor deze gebaren en deze symbolen die fascistische idealen oproepen, kan er geen dubbelzinnigheid of aarzeling zijn", verklaarde voorzitter Noemi De Segni. "Het gedrag van de trainer van de adelaar laat geen ruimte voor twijfel. Er moet worden ingegrepen. We moeten de fascisten uit de voetbalwereld halen." Voici Juan Bernabè, dresseur d'aigle à la Lazio...



pic.twitter.com/ExDwuwjx1I — FrSerieA (@FrSerieA) October 20, 2021





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Lazio - Marseille live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45 (21/10).