Aan AA Gent zal het niet liggen volgens Vanhaezebrouck: "Wij hebben onze bijdrage geleverd"

AA Gent geeft vandaag in de Conference League Partizan partij. Belangrijk voor het Belgische voetbal ook, al is HVH het daar niet mee eens.

AA Gent speelt tegen Partizan. Goede prestaties van de Buffalo’s kunnen het Belgische coëfficiënt nog wat versterken. Al is dat voor Vanhaezebrouck van geen tel.

“Maar van die coëfficiënt lig ik niet wakker”, zegt Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad. “Wij hebben onze bijdrage geleverd, meer dan voldoende.”

Het wordt een heksenketel vanavond in Belgrado. AA Gent kan een belangrijke stap richting groepswinst zetten. Wat ook het verschil maakt of je nog een zestiende finale moet spelen of niet.