🎥 Cristiano Ronaldo schrikt van veldbestormer

Manchester United had het niet onder de markt tegen Atalanta Bergamo, maar kon rekenen op de winnende treffer van Cristiano Ronaldo.

Na de wedstrijd was het wel even schrikken voor de Portugees toen hij plots aangeklampt werd door een veldbestormer.

De kerel kwam van achter hem, gevolgd door enkele stewards, waardoor Ronaldo het niet zag aankomen. Hij schrok even, maar kon dan wel lachen.

🏃🏻‍♂️ 🏃🏼‍♂️🏃🏾‍♂️🏃‍♂️



Serious pace from the Old Trafford stewards to keep a pitch invader away from Ronaldo here. 😂#MUNATA #MUFC #UCL pic.twitter.com/pYMXRNFgaq