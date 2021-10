Daarom vertrok Royal Antwerp FC een uurtje later met het vliegtuig

Antwerp vertrok woensdag richting Turkije, maar dat was een uurtje later dan voorzien. En dat had uiteraard zijn redenen.

Antwerp speelt vanavond in Belgrado tegen Fenerbahçe. Het vliegtuig met The Great Old vertrok echter een uurtje later dan voorzien. Geen technisch defect of zo, maar wel Jean Butez die zijn paspoort thuis vergeten was. Daardoor liep de vlucht vertraging op, zo schrijft HLN. Toen de Antwerpse doelman op het vliegtuig stapte klonk er gelach, maar ook applaus, waarna Butez zijn armen in de lucht stak.





Volg Fenerbahçe - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.