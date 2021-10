Ideale moment voor Antwerp om Club Brugge te treffen? "Enkele nieuwe jongens krijgen kansen"

Zondag staat de topper tussen Club Brugge en Royal Antwerp FC op het programma. De zware avond in de Champions League van Brugge biedt The Great Old misschien wel kansen.

Club Brugge leed dinsdagavond een fikse nederlaag tegen Manchester City in de Champions League. Misschien komt dat Antwerp wel goed uit. “Die 1-5 zal meespelen en ze zullen met minder vertrouwen aan de aftrap staan”, zegt Marc Degryse in de HLN Sportcast. “Dat hoort erbij, dat is topsport. Maar Club moet met dezelfde ingesteldheid spelen. Angst is een slechte raadgever.” Ideaal voor Antwerp, maar misschien ook voor Brugge om te tonen dat ze dit kunnen verwerken. “Dat is belangrijk. Ze moeten tonen dat ze zich kunnen herpakken en mentaal weerbaar zijn. Waarschijnlijk zullen ook enkele nieuwe jongens kansen krijgen, bijvoorbeeld Vormer.”





Volg Antwerp - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (24/10).