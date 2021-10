Mourinho neemt verantwoordelijkheid en doet vaststelling na complete vernedering: "We hebben geen heel goede kern"

José Mourinho heeft al betere momenten gekend in Europa dan voorbije donderdag. Een vernedering was het, niets minder dan dat. Mourinho en AS Roma gingen met maar liefst 6-1(!) onderuit bij het Noorse Bodø/Glimt. Dat vraagt om een woordje uitleg.

Mourinho roteerde voor dit Europese duel. En zag dat het niet goed was. "Ik ben verantwoordelijk, want ik heb de opstelling gemaakt. Als ik iedere week met dezelfde ploeg zou kunnen spelen, dan zou ik dat doen. Ik had toch wel verwacht dat de spelers die nu een kans kregen wel iets beter zouden presteren." Werd de tegenstander misschien onderschat? "Ik ben niet verrast door Bodø/Glimt, neen. Mijn staf had hen met respect geanalyseerd en ik wist dat ze een sterke ploeg hadden. En wij? We hebben een heel goede ploeg, maar geen heel goede kern." Mourinho trekt dan ook zijn conclusies voor de terugmatch. "Ik speelde met de ‘brede groep’ en niet met mijn beste ploeg en daarvoor zijn we afgestraft. En of ik in de return met mijn beste ploeg zal spelen? Dat zal wel moeten."