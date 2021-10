Beerschot-voorzitter blijft geloven in redding, maar: "We hebben foute inschattingen gemaakt"

Twee punten uit elf wedstrijden, dat is de balans van Beerschot na bijna een derde van de reguliere competitie. In GVA doet voorzitter Francis Vrancken zijn verhaal.

"Deze situatie doet pijn, want voetbal speel je om te winnen. We moeten daar ook niet flauw over doen: wij hebben foute inschattingen gemaakt, onder meer op de transfermarkt", aldus Vrancken.

Ook de aanstelling van Peter Maes verliep allerminst vlekkeloos. De Limburger werd al snel bedankt voor bewezen diensten en vervangen door Javier Torrente. "Bij zijn aanstelling was nochtans iedereen enthousiast. Het zat hem ook niet mee, maar ik blijf hem een ongelooflijk goede trainer vinden."

In de geschiedenis van het Belgische voetbal kon geen enkele ploeg zich redden na een desastreuze start als die van Beerschot. Maar aan een 1B-scenario wil men op het Kiel voorlopig nog niet denken. "Nee, daar gaan we niet vanuit. Wij zullen tot de allerlaatste dag strijden om in 1A te blijven. De aandeelhouders zullen deze mooie club nooit in de steek laten", verzekert de voorzitter van Beerschot.