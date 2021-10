Gelukje voor Anderlecht? Wilde weldoener en man van miljardendeals is grote fan

Kortrijkzaan Geert Duyck heeft (samen met Wouter Vandenhaute) een fors bedrag op tafel gelegd voor RSC Anderlecht. Een gelukje voor paars-wit, dat zo van zijn schulden af lijkt.

Geert Duyck is een van de nieuwe belangrijke namen bij RSC Anderlecht en de man die als een van de machtigste Belgen in de Londense city wordt omschreven komt zo in de picture terecht.

Club van zijn hart

Volgens Het Nieuwsblad is hij fan van Anderlecht en de man die nog nooit echt in de pers kwam had ook al een project voor kansarme en kwetsbare kinderen in Brussel.

Naast de miljardendeals die hij sluit, is hij dus ook een 'wilde weldoener'. Nu pompt hij dus ook geld in de club van zijn hart.