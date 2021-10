KV Mechelen-verdediger houdt het (voor even?) bekeken als international: "Ik voel me meer teammanager of coach dan speler"

Sheldon Bateau, de sterke centrale verdediger van KV Mechelen, verzamelde tot dusver al 44 caps voor Trinidad&Tobago. Op zijn dertigste besliste Bateau om zijn interlandcarrière tijdelijk on hold te zetten.

In GVA geeft Sheldon Bateau meer uitleg bij zijn beslissing. "Ik heb zelfs overwogen om er definitief de brui aan te geven, maar daarvoor vind ik het op mijn dertigste nog iets te vroeg."

Het is het ongekende amateurisme van de Trinidadiaanse voetbalbond waar Sheldon Bateau de buik van vol heeft. "De problemen zijn te groot voor spelers om zich alleen op voetbal te kunnen focussen. De organisatie is een ramp. Ik voel me soms meer teammanager of coach dan speler."

De situatie werd door de spelers al enkele keren aangekaart, maar voorlopig kregen ze nog geen gehoor. En dus nam Bateau de beslissing om zich voor onbepaalde duur niet meer ter beschikking te stellen van de nationale ploeg. "Ik wil mezelf fysiek en mentaal beschermen. Na mijn familie is het KV Mechelen dat op de eerste plaats komt."