Sergio Gomez revelatie bij Anderlecht na enkele moeilijke seizoenen: "Het raakt me als ik een ploegmaat gelukkig kan maken"

Sergio Gomez (21) is tot dusver de revelatie bij Anderlecht. Gomez werd in La Masia als toptalent beschouwd, maar na enkele mislukte uitleenbeurten moet de Spanjaard bij paars-wit zijn carrière een nieuw elan geven.

De linksachter valt op met zijn goede voetjes en prima passing. Toch kan hij ook op fysiek vlak indrukwekkende cijfers voorleggen. Zo liet Gomez tegen Club Brugge liefst 33 sprints optekenen. "Nee, dat was geen record. Tegen Valencia haalde ik er ooit 34. Ik doe wat de coach me vraagt en op deze positie moet je veel lopen en versnellingen doe", aldus Gomez in HNB.

Met vijf assists en twee doelpunten heeft Gomez al een serieuze impact gehad bij paars-wit. "Weet je, ik vind het zelfs leuker om een assist te geven dan zelf te scoren. Het raakt me als ik een ploegmaat gelukkig kan maken."

Sergio Gomez was niet lang geleden een van de paradepaardjes van La Masia, toen nog als offensieve middenvelder. Her en der vergeleek men hem met ene Andres Iniesta. "Ik had wel kwaliteiten, maar Andres was veel beter", stelt Gomez nuchter. Hij is een icoon en scoorde in een WK-finale."