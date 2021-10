Antwerp wil rug rechten tegen Club Brugge: "Snap niet wat daar gebeurde" en "De beste ploeg van België is ..."

Op bezoek bij Zulte Waregem ging Antwerp onderuit en dus is het tegen Club Brugge tijd voor revanche.

Als Antwerp wint, zouden ze ook meteen over Club Brugge springen in de stand. "Maar Club Brugge is de beste ploeg van het moment en van de afgelopen jaren", aldus coach Priske.

Rug rechten?

"De 15 op 15 betekende niet alles", klonk het al na de nederlaag bij Zulte Waregem. "We misten iets wat we niet mochten missen."

"Ik heb geen verklaring voor wat er in de tweede helft in Waregem gebeurde, ik snap het niet. Het was geen gemakzucht, maar we moeten er wel lessen uit trekken."