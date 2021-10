Raman heeft mooie boodschap voor Beerschot-fans: "Hoop dat jullie erin blijven, want jullie hebben nog steeds speciale plaats in mijn hart"

Benito Raman heeft een verleden bij Beerschot en een groot deel van de supporters hebben nog steeds appreciatie voor hem. En dat is wederzijds.

Raman ging na de match de fans van Beerschot groeten en werd door een groot deel daarvoor bedankt. Al waren er ook enkelen die hem uitjouwden. Maar Benito had achteraf een mooie boodschap voor hen.

"Grote dank aan de echte supporters van Beerschot. Ik hoop dat jullie in 1A blijven, want jullie hebben nog altijd een speciale plaats in mijn hart!"