Benito Raman vraagt om nog eens goed naar 'zijn doelpunt' te kijken: "'t Is belangrijk voor mij"

Met Benito Raman weet je wat je krijgt: veel inzet, veel loopacties, veel diepgang. De vinnige aanvaller scoorde ook, al werd het achteraf gecorrigeerd als own goal.

Raman kreeg in de eerste helft een paar goeie kansen, maar kon het kader niet vinden. "Op papier was dit een makkelijke match, maar tegen de laatste spelen is dat nooit", zei hij na de match. "Het eerste doelpunt viel wat laat, maar dat deed ons wel deugd, zo juist voor de rust."

En de tweede eist hij op. “Ik lees dat de 2-0 een owngoal is, maar als je de bal naar doel kopt en hij wijkt af dan is het jouw doelpunt. Ze moeten nog eens goed bekijken of die bal effectief zou binnen gegaan zijn. Ik denk van wel, dus is het mijn doelpunt. Ik beschouw het als mijn vijfde. Als aanvaller is dat belangrijk dat je er vijf hebt in plaats van vier", grijnsde hij.

Raman bewees ook dat hij belangrijk kan zijn als basisspeler, want hij werd als supersub gebruikt. "Of ik nu start of inval, het gaat goed voor mij. Je wil natuurlijk het maximum spelen, maar het belangrijkste is dat ik de ploeg help. Ik wil elke minuut spelen, maar als ik tevreden moet zijn met het verschil te maken als invaller, ga ik dat ook doen."