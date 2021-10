Analist laakt gedrag Noa Lang: "Dat is exact wat je niét moet doen"

Club Brugge kwam afgelopen zondag op bezoek bij Antwerp niet verder dan 1-1. Vooral Noa Lang liep tijdens de wedstrijd opvallend gefrustreerd rond.

Kenneth Perez, een Deense ex-voetballer die als analist werkt voor ESPN, keek vol ongeloof naar het gedrag van Noa Lang. "Ik was aan het zappen, toen ik op Antwerp-Club Brugge botste. Ik keek de laatste vijf minuten, waarin ik Noa Lang tot zes keer toe een wegwerpgebaar heb zien maken naar zijn teamgenoten."

"Dat is de slechtst denkbare manier om je uit te drukken tegen je medespelers. Zes keer in vijf minuten! Nochtans zie je in het profvoetbal zelden dat spelers een gebaar maken van: 'Ach, je kan er helemaal niks van'", aldus Perez.

Na de topper tegen Anderlecht tikte Philippe Clement zijn poulain al eens op de vingers. Volgens de Deense analist volstaat dat niet. "Hopelijk zegt iemand uit de staf: 'Stop er gewoon mee, want dit ziet er echt niet uit'. Want ik denk dat dat nog niet heel vaak tegen hem gezegd is in zijn carrière."