Het hobbelige parcours van Union-doelman Anthony Moris: "Toen ondertekende ik een contract van 1000 euro per maand. Bruto"

Op zijn 31ste beleeft Anthony Moris mooie tijden. De doelman is certitude bij competitieleider Union en de nationale ploeg van Luxemburg. Dat zijn carrière niet altijd over rozen liep, vertelde Moris in GVA.

Zo zat hij in 2015 een half seizoen zonder club, nadat een administratieve fout ervoor zorgde dat zijn contractontbinding bij Standard niet tijdig in orde geraakte. "Iedere ochtend wakker worden zonder club was best moeilijk. Gelukkig kon ik me nog steeds tonen bij de Luxemburgse nationale ploeg."

Uiteindelijk was het KV Mechelen, de tegenstander van vanavond, die een uitweg bood. "Ik heb meteen getekend. Ik durf nu wel zeggen dat ik het kleinste contract van heel eerste klasse had: 1000 euro per maand. Bruto. Geen auto, geen appartement. Maar ik wist dat dit een unieke kans was om te tonen dat ik het hoogste niveau aankon."

Twee kruisbandblessures later moest Moris bij Excelsior Virton in Eerste Amateur opnieuw beginnen. In de Gaume werd promotie naar 1B behaald, waar hij zich in de kijker speelde van Union. "Ik ben fier waar ik vandaag sta. Om mezelf te motiveren, denk ik elke dag terug aan mijn verleden", besluit Moris.