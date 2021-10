Igor De Camargo beleeft afscheidstournee vanop de bank: "Wat ik in het verleden presteerde, speelt blijkbaar niet meer mee"

Igor De Camargo is op zijn 38ste bezig aan zijn laatste seizoen als profvoetballer. Hoewel hij sinds eind augustus terug helemaal fit is na een knieblessure, komt de aanvaller van KV Mechelen erg weinig in actie.

"Wie mij kent, weet dat ik nooit voor problemen zal zorgen", geeft De Camargo aan in HLN. "De ploeg draait en de sfeer is goed, dat is het belangrijkste. Maar dat ik zo weinig speel, is teleurstellend."

"Ik heb jaren veel betekend voor deze club. Om dan enkele keren in de tribune te belanden, dat vind ik...niet mooi. Maar goed, misschien wil de trainer wel iets anders. Hij weet wat hij aan mij heeft."

"Ik vind het jammer hoe het nu loopt. Wat ik hier in het verleden gepresteerd heb, telt blijkbaar niet meer. Maar ik wil vooral géén polemiek creëren. Ik heb veel respect voor mijn ploegmaats en deze club. Ik weet ook wel dat ik niet meer de energie van Hugo (Cuypers, nvdr.) heb. Dat lukt me niet meer, dat is normaal. De coach moet nu eenmaal keuzes maken", besluit Igor De Camargo.