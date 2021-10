Nieuwe zege voor Toby Alderweireld; Junior Edmilson uitgesloten

Afgelopen donderdag verloor Al-Duhail, de Qatarese ploeg van Rode Duivel Toby Alderweireld, voor het eerst in de competitie. Maandag zag het er na de rode kaart van Junior Edmilson benard uit, maar uiteindelijk konden Alderweireld en co alsnog juichen.

Op bezoek bij hekkensluiter Al Shamal kreeg Junior Edmilson (ex-STVV en Standard) kort na de pauze een tweede gele kaart. Nog voor het uur was het Michael Olunga die vanop elf meter de drie punten aan Al Duhail bezorgde met het enige doelpunt van de wedstrijd (0-1).

Voor de 27-jarige Keniaan was het al het negende competitiedoelpunt in vijf competitiewestrijden. Ook in de Aziatische Champions League was hij al goed voor negen doelpunten in zes wedstrijden.

Dankzij deze zege komt Al Duhail mee aan de leiding met Al Sadd, dat weliswaar een wedstrijd minder gespeeld heeft.

Al Duhail Won Over Al Shamal https://t.co/EkpZ76c21i pic.twitter.com/nCltPtMYTT

— نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) October 25, 2021