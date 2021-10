Rondje Croky Cup: KV Oostende haalt de sloophamer boven, Essevee heeft elke minuut nodig tegen tweedeklasser

Vanavond werden de zestiende finales van de Beker van België afgetrapt. En in deze ronde maken de eersteklassers hun opwachting. Een overzicht.

KV Mechelen 2 - 1 Union SG

Het treffen Achter De Kazerne was op papier alvast de meest interessante van de avond. Malinwa leek de schaapjes op het droge te hebben na doelpunten van Maryan Shved en Geoffry Hairemans, maar in de slotminuten werd het nog spannend. Union SG kan zich op de competitie richten.

KV Oostende 8 - 1 CS Onhaye

Een veredeld B-elftal van KV Oostende haalde de sloophamer boven tegen de amateurs van CS Onhaye. De bezoekers kwamen nochtans op voorsprong na een doelpunt van Thibaut Delplank. Voor de volledigheid: Onhaye eindigde de wedstrijden met z'n tienen.

RWDM 1 - 2 Zulte Waregem

Zulte Waregem mag Jelle Vossen dankbaar zijn. De aanvaller zorgde er in de slotminuut voor dat verlengingen werden vermeden. Ook tegen de tweedeklasser had Essevee - het loopt er dit seizoen helemaal niet - het moeilijk. Al werden de machtsverhoudingen uiteindelijk gerespecteerd.

RE Mouscron 0 - 1 Standard

Les Hurlus vinden hun ritme niet in 1B, maar vanavond presenteerde RE Mouscron zich in een andere gedaante. Standard had aan een vroeg doelpunt van Joao Klauss genoeg om zich te plaatsen voor de achtste finales. Het is meteen de eerste Luikse overwinning onder Luka Elsner.