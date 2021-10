Icoon van Rangers en Schotse voetbal overleden op 73-jarige leeftijd

Na een eerder bescheiden profcarrière bij onder meer Dundee United, groeide Smith als coach uit tot een icoon bij Rangers, waarmee hij tien landstitels, vijf bekers en zes ligabekers won. In 2008 waren ze verliezend finalist in de toenmalige UEFA Cup.

Hij had de club twee keer onder zijn hoede, van 1991 tot 1998 en 2007 tot 2011. Tussendoor was hij ook nog coach van Everton, assistent-coach bij Manchester United en Schots bondscoach.

It is with profound sadness that we announce the passing of our former manager, chairman and club legend, Walter Smith.https://t.co/5VJn3JeqbV pic.twitter.com/E2GMYjr8fN