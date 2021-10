Laurent Henkinet reageert op relatie met Arnaud Bodart

Laurent Henkinet mocht dinsdag tegen Moeskroen nog eens onder de lat plaatsnemen, maar voor de tweede doelman was het nog geen seizoen met veel speelminuten.

Het was pas de eerste match van het seizoen voor Laurent Henkinet, want bij Standard krijgt Arnaud Bodart de voorkeur.

Kansen

En dus is het voor de 29-jarige goalie wachten tot er kansen komen: "Ik was heel blij dat de coach vertrouwen in me had."

"Ik ga blijven werken en klaar zijn als de coach me nodig heeft. Ik heb geen schrik om te spelen, maar vorig jaar mocht Bodart alles spelen. De relatie met hem is perfect, hij kwam het me zeggen dat ik deze match zou spelen."