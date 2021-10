Oostendse spits tankt vertrouwen: "Als ik inval, heb ik wel het gevoel iets goed bij te brengen"

KV Oostende tankte tegen Onhaye wat vertrouwen. Maar belangrijker: derde spits Marko Kvasina deed dat ook. Hij scoorde een hattrick en dat kan belangrijk worden voor de concurrentiestrijd.

Er wordt soms wat lacherig gedaan over Kvasina bij de Oostendse fans. De Oostenrijkse spits lijkt soms wat houterig en krijgt van Alexander Blessin ook niet veel minuten. "Die hattrick? Wel, nooit eerder scoorde ik drie keer in een enkele wedstrijd. Eerlijk, het maakt weinig uit wie de tegenstander dan is. It’s a nice feeling en goed voor het vertrouwen met het oog op de wedstrijd van vrijdagavond tegen Mechelen", zegt hij in HLN.

Voorlopig moet hij echter Gueye en Ambrose voor zich dulden in de hiërarchie. “Iedereen die niet vaak speelt, wil kansen krijgen en ze ook grijpen – zoals afgelopen dinsdag, bijvoorbeeld. Het is inderdaad frustrerend om niet altijd te mogen spelen, maar het is de coach die beslist. Ik wil die negativiteit omzetten in positieve energie. Als ik inval, heb ik wel het gevoel iets goed bij te brengen. Ik begrijp het best wel, hoor. Makhtar Gueye doet het als diepe spits met acht goals gewoonweg prima, de trainer heeft geen reden om hem te wisselen.”