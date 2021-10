Wenger, Moulin, Fagermo en Lieberknecht zijn weg ... en dus is een Belg langszittende coach in topcompetities

Het heeft de voorbije jaren een paar keer aan een zijden draadje gehangen, maar steevast werd het vertrouwen in hem gehouden. En dat maakt van hem de langstzittende coach in de top-10 competities van Europa. Veruit.

Arsène Wenger zwaaide 22 jaar de plak bij Arsenal, van 1996 tot 2018. Daarmee was hij al een tijdje veruit de langstzittende coach in Europa.

Daarna kwamen we nu bij Stéphane Moulin, die al sinds 1 juli 2011 de plak zwaaide bij Angers en afgelopen juni na tien jaar trouwe dienst verhuisde naar Caen. Met Angers slaagde hij er in het seizoen 2014-2015 in om promotie naar de Ligue 1 te bewerkstelligen.

© photonews

Ook Dag-Eilev Fagermo bij het Noorse Odds BK en Torsten Lieberknecht bij Eintracht Braunschweig waren tien jaar of langer actief bij hun ploeg, maar ook zij zijn ondertussen van ploeg verandert.

Als het gaat om continu op het hoogste niveau actief te zijn, komen we dus ondertussen uit bij … Francky Dury als langstzittende coach. Hij nam het stokje bij Zulte Waregem opnieuw stevig in handen op 30 december 2011 en leidde zijn team toen meteen weg van de degradatieplaatsen naar boven.

Huwelijk

Later volgde nog een tweede beker, enkele Europese avonturen en een vicekampioenschap. Ondanks de vele kritiek die er de voorbije jaren op hem was, heeft het bestuur altijd vertrouwen in hem gehouden. Met recht en reden.

"Na twintig jaar kan er al eens sleet op een huwelijk zitten", verwees Dury zelf nog onlangs naar zijn lange periode bij Essevee - hij was er ook al actief van bij het begin van de fusieclub als toenmalig coach van Zultse VV tot en met juni 2010.