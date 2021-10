Club Brugge laat niets aan het toeval over en wijkt uit om te trainen

Op speeldag 13 van de Jupiler Pro League gaat Club Brugge op bezoek in Stayen. De landskampioen laat alvast niets aan het toeval over en week voor de laatste training in aanloop naar de wedstrijd tegen STVV uit.

Club Brugge werkte haar training af op het (kunstgras)veld van Knokke (Eerste Nationale). Op dat veld kon Kortrijk zich eerder deze week plaatsen voor de 1/8ste finales van de Croky Cup na het nemen van strafschoppen. De troepen van Philippe Clement kunnen op die manier wennen aan het veld, want ook in Stayen wordt er op kunstgras gespeeld. Het belooft overigens opnieuw een drukke week te worden voor Club Brugge. Zaterdag wacht de uitmatch bij STVV, waarna op woensdag Manchester City wacht in het Etihad Stadium. Volgende week zondag ontvangt blauw-zwart Standard in het Jan Breydelstadion.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg STVV - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (30/10).