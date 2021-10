Dit is ons Dreamteam na 12 speeldagen

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. Na een derde van de competitie is het tijd om een eerste algemeen overzicht te maken.

Doel

In doel posteren we Hervé Koffi. De goalie bekroonde zijn seizoen vorig jaar met een transfer naar Charleroi en ook bij de Zebra's heeft hij er al heel wat goede prestaties opzitten. Ook Ilic en Mignolet verdienen een pluim voorlopig.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie sterke beren. Gomez zit al aan zes assists en enkele prima verdedigende prestaties bij Anderlecht, Agbadou is al een heel seizoen op niveau bij een van de seizoensrevelaties en Ngadeu is een vaste waarde bij AA Gent.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor Roman Bezus, die Gent al vaak de weg heeft gewezen dit seizoen. Ook Nielsen - de metronoom van Union - kon niet ontbreken, al deden ook Lynen en Mitoma al van zich spreken. Dompé (10 assists) en Storm mogen de flanken bezetten, De Ketelaere is met vier goals een goede schaduwspits.

Aanval

Voorin moeten we topschutter Frey (12 goals) uiteraard vernoemen, terwijl ook de cijfers van Undav (8 goals, 7 assists) niet te missen zijn.

Dat levert dan onderstaand elftal op: