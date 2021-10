Jordi Condom en Seraing kunnen Beerschot mokerslag toedienen: "Als wij onze taken uitvoeren, zullen we veel kansen krijgen"

Zaterdag krijgt hekkensluiter Beerschot het bezoek van Seraing. De promovendus is na een sterke start weggezakt naar plaats zestien, maar telt liefst tien punten meer dan de Ratten.

"Iedereen weet maar al te goed dat Beerschot móet winnen. Als mijn spelers het wedstrijdplan volgen en een goede mentaliteit tonen, zullen we heel veel kansen creëren", vertelde een zelfzekere Jordi Condom.

Beerschot boekte pas deze week haar eerste zege van het seizoen, in de bekermatch tegen Francs Borains. Seraing denkt maar één ding: met drie punten op zak het Kiel verlaten. "Voor ons is dit sowieso een belangrijke match, maar tegelijkertijd is dit niet beslissend voor ons. Ik wil vooral een mooie prestatie zien van mijn ploeg: grinta, pressing, kwaliteit, mentaliteit en werklust."

In de Croky Cup toonde Seraing dat de kern breder is dan aanvankelijk gedacht werd. Na 120 slopende minuten werd STVV opzijgezet. "Het draaide allemaal goed uit. Een paar jongens hebben kunnen rusten, ondanks die verlengingen. Het doet me plezier dat een aantal jongens hun kans gegrepen hebben tegen STVV. Dat geeft me alleen maar meer mogelijkheden voor de komende weken en maanden", besluit Jordi Condom.