Marco Kana "verdient speeltijd", maar haalt zelfs de bank niet: "Da's door die regel à la Belge die we in de JPL hebben"

Vincent Kompany heeft dit seizoen nog geen nieuwe jeugdspelers geïntroduceerd bij Anderlecht. Jongens als Kristian Arnstad, Mario Stroeykens en vooral Marco Kana wachten zelfs op een kans, terwijl ze er al een tijdje bijlopen. "Ik kan ook geen tien middenvelders op de bank zetten", aldus Kompany.

Kompany heeft een ruimere keuze dankzij de gerichte transfers én beklaagt zich ook over de regelgeving in de Jupiler Pro League. "Kana is goed bezig op training hoor en hij verdient eigenlijk - zoals nog andere jongens - op een of ander moment in de matchen betrokken te worden. Maar de Jupiler Pro League is de enige competitie waar er maar 18 spelers in de kern mogen zitten. We verliezen veel opties door die regel à la Belge! Da's zoals dat bij ons het doelpuntenverschil ook niet telt om de ene ploeg boven de andere te zetten", zuchtte hij.

De jeugd moet echter niet panikeren, zegt Kompany. "Hun kans zal komen als ze er klaar voor zijn. Als ze de concurrentiestrijd aangaan zullen ze zelfs eerder een kans krijgen dan een gevestigde waarde bij ons. Maar dat moet via concurrentie gebeuren. De beste zal spelen, maar ik ben er zeker van die jongens er gaan komen."

Al zal er veel aan henzelf gelegen zijn. "Als je talent hebt en je werkt hard, dan kan ik als coach rustig achterover leunen. Dan kan het bijna niet verkeerd gaan. Op termijn worden ze dan zoals Sambi Lokonga, die op drie maanden tijd al is uitgegroeid tot één van de patrons van Arsenal. Dat zag men een jaar geleden ook niet gebeuren. Het gaat niet anders zijn bij die andere jongeren."