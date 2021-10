Joren Dom weet dat Beerschot beter is dan de stand doet uitschijnen

Joren Dom mocht vorige week invallen tegen Anderlecht. Hij lijkt klaar om terug een basisplaats op te eisen en te strijden voor het behoud. Hij is alvast niet van plan om de handdoek al te smijten.

"We zijn niet zo slecht als de stand doet uit­schijnen", vertelt hij in Gazet Van Antwerpen. "Vorig ­seizoen stonden we eind november aan de leiding. Wel, toen waren we ook niet zo goed als de stand liet uitschijnen. De waarheid ligt ­ergens tussenin."

Beerschot speelt volgens Dom lang niet slecht. "Wij horen een paar plaatsen hoger te staan. Maar door verschillende omstandigheden is dat niet het geval. De situatie is wat ze is. Tot het einde van het seizoen zal elke match er eentje op leven en dood zijn. Tegen Seraing misschien nog net iets meer."