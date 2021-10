Partizan Belgrado zal niet kunnen rekenen op vocale steun van hun fans in en tegen AA Gent

Nu donderdag speelt AA Gent in eigen huis tegen Partizan Belgrado in het kader van de Conference League. Uitsupporters zijn alvast niet welkom liet AA Gent weten op hun website.

Dat de supporters van Partizan Belgrado geen doetjes zijn is algemeen geweten. AA Gent liet op hun website weten dat de fans van Partizan alvast niet welkom zijn komende donderdag in de Ghelamco Arena. De reden hiervan is het soort van Covid vaccin dat in Servië wordt toegediend en de onmogelijkheid om alle fans op een betrouwbare en vlotte manier te controleren.

Tegelijkertijd zijn zowel in België als in Servië de cijfers van het aantal besmettingen in stijgende lijn.

Lees hieronder het persbericht van AA Gent.

We informeren u bij deze dat de wedstrijd zonder uitsupporters zal doorgaan en het bezoekersvak dicht blijft.



Servië wordt momenteel beschouwd als een land met kleurcode rood in het kader van de covid 19-problematiek. Bijgevolg is het enkel toegelaten om naar België te reizen in het kader van een essentiële reis of mits vertoning van een

vaccinatiecertificaat waaruit blijkt dat men gevaccineerd is met een door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) erkend vaccin. Aangezien Servië niet tot de Europese Unie behoort en de Servische bevolking ook gevaccineerd wordt met niet-erkende vaccins, komt een deel van de Servische bevolking niet in aanmerking voor een EU Digitale COVID Certificaat of een equivalent.

Daardoor is het voor KAA Gent praktisch gezien niet mogelijk om Servische toeschouwers op een vlotte en betrouwbare manier te controleren.



Tot slot is het de afgelopen dagen duidelijk geworden dat de corona-besmettingen en ziekenhuisopnames terug pijlsnel de hoogte inschieten, niet alleen in België, maar over heel Europa. Ook in Servië is de situatie alarmerend. In het licht van de huidige epidemiologische situatie zal het bezoekersvak gesloten blijven.