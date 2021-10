Fashion Sakala schittert in Schotland onder Steven Gerrard

Sakala verliet deze zomer KV Oostende voor de Schotse landskampioen Rangers. Bij KV Oostende scoorde hij 31 goals in 102 wedstrijden.

Bij Rangers werkt Sakala samen met coach Steven Gerrard. De legende van Liverpool geeft Sakala veel vertrouwen. Het was de achtste wedstrijd van de Zambiaan, maar hij had tot deze middag slechts 1 goal en 1 assist. Na deze hattrick staat zijn teller op 4.

⭐️ Man of the Match, @RangersFC’s Fashion Sakala 🇿🇲

45 touches, 16 in opposition box

Completed 20/24 passes

5 chances created

6 shots, 4 on target

1st Rangers player to score a League hat-trick since Jermain Defoe in Oct 2019 pic.twitter.com/6IwihqEGrW