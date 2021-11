Lionel Messi komt terug op vertrek bij Barcelona: "Laporta schetst beeld van mij dat ik niet verdien"

Het vertrek van Lionel Messi was de transfersoap van afgelopen zomer. Bij PSG voelt de 34-jarige Argentijn zich vooralsnog niet in zijn sas. In de Spaanse krant 'Sport' kwam Leo nog eens terug op zijn pijnlijk afscheid bij Barça.

Het had enige tijd geduurd, maar Lionel Messi en Barcelona vonden uiteindelijk een akkoord over een verlengd verblijf in Catalonië. Door de slechte financiële cijfers van Barcelona mocht Messi geen nieuw contract ondertekenen, waardoor hij uiteindelijk transfervrij vertrok naar de Franse hoofdstad.

"Ik heb er alles aan gedaan om bij Barcelona te kunnen blijven", geeft Messi aan. "Barça vroeg me om mijn salaris te halveren. Dat was geen enkel probleem voor mij. Het was win-win... Ik wilde Barcelona helpen en mijn familie en ik wilden er graag blijven."

Onlangs gaf Barcelona-voorzitter Joan Laporta aan dat hij het jammer vond dat Messi niet had aangegeven om gratis te komen voetballen. In een gesprek met Sport wil de Argentijnse vedette daarop reageren. "Die woorden hebben me pijn gedaan. Niemand heeft me ooit de vraag gesteld om gratis te spelen. Laporta schetst op die manier een beeld van mij dat ik niet verdien."

Toch ziet Messi zeker nog een toekomst voor zichzelf weggelegd bij Barcelona. "Ik heb altijd gezegd dat ik bijvoorbeeld als technisch directeur bij Barcelona zou willen blijven. Barcelona is de club waar ik van hou en zal altijd een van de beste clubs ter wereld blijven."