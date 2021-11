Tottenham ontslaat manager na vier maanden, oude bekende uit de JPL in beeld om hem op te volgen

Tottenham heeft de knoop deze morgen doorgehakt: Nuno Espirito Santo is niet langer de manager van de Spurs. De Portugees stond slechts vier maanden aan het hoofd van de Londense club. Op de shortlist van opvolgers bij Tottenham staat ook... Sergio Conçeiçao.

De 3-0-nederlaag tegen Manchester United was de druppel voor Daniel Levy en zijn bestuur. Nuno werd deze zomer pas aangesteld als opvolger van José Mourinho, maar kon de ploeg nooit laten voetballen zoals het bestuur het wou. Tottenham staat momenteel pas achtste en dat strookt niet met de ambities.

Als mogelijke opvolgers worden Porto-manager Sergio Conceicao en Paulo Fonseca genoemd. Ook Antonio Conte is in beeld volgens de Italiaanse pers. . Antonio Conte wordt sterk gelinkt aan de baan in Italië.