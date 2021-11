🎥 Hilarisch: Griezmann doet alsof bankzitter João Félix kindje is bij betreden veld

Een hilarisch filmpje deed vandaag de ronde: Antoine Griezmann pakt bankzitter João Félix bij de hand om samen met hem het veld te betreden.

Afgelopen weekend speelde Atletico Madrid thuis tegen Real Betis. Bij het betreden van het veld is het traditie dat er een kindje mee mag oplopen met elke basisspeler. In de spelerstunnel nam Antoine Griezmann de hand van bankzitter João Félix vast. Dat zorgde voor grappige beelden.

😂 | Dit is het beste filmpje dat je vandaag zal zien! 👶🤝 pic.twitter.com/QMaIc0Ca7t — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 2, 2021

João Félix mocht twintig minuten voor tijd wel nog invallen voor Luis Suárez. Tien minuten later wist hij zijn eerste doelpunt van het seizoen te maken in La Liga op assist van onze landgenoot Carrasco, die eerder ook zelf al had gescoord. Het werd zo een eenvoudige 3-0 zege voor Atletico. Félix zal nu wel hopen op wat meer speelminuten, want tot nu toe maakte hij in La Liga slechts 32% van de te spelen minuten.