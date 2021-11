CIJFER VAN DE WEEK: 70,9%: niet Lang of Dompé, de dribbelkoning van België is een héél onverwachte naam

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de beste dribbelaars in de voetbalwereld. Als we naar de cijfers van het CIES en Instat kijken over een dribbel-index, dan komt Adame Traoré van Wolverhampton er het beste uit wereldwijd in 33 competities.

Met Nahuel Lujan (Universidad de Chile) en Chidera Ejuke (CSKA Moskou) krijgen we een podium met eerder onbekende namen. De man die het meeste geslaagde dribbels heeft (80,6%) is dan weer Manor Solomon van Shakhtar Donetsk.

België

Binnen België scoort Rabbi Matondo het beste qua index-punten, met Musa Al Tamari en Selim Amallah mee op het podium.

Ook Konan N'dri, Loïc Lapoussin, Anass Zaroury en Noa Lang staan in de top-10 van België. De man met de meeste geslaagde dribbels (70,9%) is dan weer Christian Brüls.