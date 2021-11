17-jarige sensatie opnieuw van waarde tegen Club Brugge? "Logisch dat de bondscoach hem volgt"

In de Youth League maakt Club Brugge met zijn beloftenploeg tot op heden ook de nodige sier. Bij de tegenstander is er ook iemand om naar uit te kijken.

Zo is er met Roméo Lavia een Belgisch toptalent te bekijken in de match tussen Manchester City en Club NXT.

"Ik snap dat Roberto Martinez hem volgt", aldus beloftencoach Rik De Mil van Club Brugge over de tegenstander van woensdagnamiddag.

Rode Duivel

"Hij is heel sterk, altijd aanspeelbaar, durft vooruit te draaien en is technisch enorm onderlegd", klinkt het verder in Het Laatste Nieuws.

"Hij is een potentiële Rode Duivel, absoluut. Hij heeft al meermaals laten zien hoe goed hij wel niet is", besloot De Mil. Bij de Duivels moet hij op termijn de opvolger voor Axel Witsel worden.