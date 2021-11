Zirkzee en Verbruggen over hun idool: "Eén van de meest inspirerende sportmannen ooit!"

Sportmensen die echt inspireren zijn er bij de vleet, maar er zijn er die er nog een stuk bovenuit steken. Joshua Zirkzee en Bart Verbruggen zijn NBA-fans en hebben daar één groot rolmodel uitgehaald.

Zirkzee is een NBA-freak. De Nederlandse spits volgt alles op de voet. "Mijn hondje heet Kobe. Omdat ik het een mooie naam vond. Mijn nummer is dat van Michael Jordan", vertelt hij in de podcast van RSCA.

Maar ook reservedoelman Bart Verbruggen is grote fan. Vooral van de betreurde Kobe Bryant, die verleden jaar overleed na een helikoptercrash. "Als je kijkt naar 'work ethic' en 'dedication' is dat een voorbeeld voor iedereen. Niet alleen voor sporters, maar ook voor zakenmensen. Ik raad het aan om in de auto eens een uurtje naar die interviews van Kobe Bryant te lezen. Dan geeft hij een inzicht in zijn 'mind set'. Dat inspireert me. Het is één van de meest inspirerende sportmannen ooit."