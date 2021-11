Duitse politie rukt massaal uit en pakt al 58 Feyenoord-hooligans op: "Ze waren met vechtmateriaal onderweg"

De wedstrijd tussen Union Berlin en Feyenoord is een risicomatch. Zo'n 2000 Duitse politie-agenten werden op de been gebracht om alles rustig te laten verlopen. Woensdagavond kwamen ze op tijd tussenbeide om een gevecht te vermijden.

De politie in Berlijn heeft woensdagavond 58 Feyenoord-hooligans gearresteerd en 13 van FC Union Berlin en FC Energie Cottbus, zo laat een politiewoordvoerder weten aan het Algemeen Dagblad. De aanhangers van de drie clubs waren uit op een gevecht. De politie heeft de zeventig mannen en een vrouw onderschept met gevechtsmateriaal.

“Ze werden onderschept in Kreuzberg en in het Treptower Park met verzwaarde handschoenen, vechtbitjes en bivakmutsen bestemd voor een gewelddadig treffen. Daarnaast staken ze vuurwerk af”, laat de woordvoerder weten aan de krant.

Alle 71 arrestanten zitten donderdagochtend nog altijd vast. De kans is volgens de woordvoerder groot dat ze niets van de Conference League-wedstrijd Union Berlin – Feyenoord zien. "Ze verschijnen later vandaag voor een onderzoeksrechter. Er wordt onderzocht of ze tot het eind van de dag vastgehouden kunnen worden."